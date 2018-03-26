Все по инструкции: начальник охраны спасал из огня бумажки вместо детей

Стали известны шокирующие подробности трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где заживо сгорели десятки человек. По данным Следственного комитета России (СКР), охранник ТЦ, получив сигнал о пожаре, отключил систему оповещения.

По словам начальника частного охранного предприятия "Центр защиты" Евгения Александровича, в тот злополучный день на пульте охраны находился его сотрудник по фамилии Антюшин. "Он единственный мог бы отключить сигнализацию. Антюшин позвонил мне и сказал, что сработала тревога. Я пришел к нему, он ничего не отключал, да и я тоже не трогал", - цитирует руководителя ЧОПа Telegram-канал Mash.

Мужчина уверен, что действовал правильно, спасая из огня не людей, а бумажки. "Я все сделал четко по инструкции. Когда сработала сигнализация, я эвакуировал четыре телефона с кнопками экстренного вызова, акт приемки объекта и журнал дежурных смен", – оправдался он.

В СКР считают иначе. По данным следствия, получив сигнал о пожаре, охранник все-таки отключил систему оповещения. Его мотивы выясняются. Сейчас решается вопрос о задержании этого сотрудника ЧОПа. Специалист по уголовному праву Алексей Синицын отметил, что действия работника могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности". "Данное преступление является тяжким, и за его совершение может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", – цитирует адвоката РИА Новости.

Напомним, жуткий пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети. На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.

Уже задержаны и допрошены четверо подозреваемых: технический директор компании – собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился центр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. По числу жертв этот пожар – один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с аналогичными ЧП в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).