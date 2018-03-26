"За что меня бог наказал?" – Старушка взвыла после гибели внуков в Кемерово

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" коснулась почти каждой кемеровской семьи. По последним данным, погибли 64 человека, большинство из них – дети.

Поиграть на аттракционах в "Зимней вишне" решили утром 25 марта Михаил и его пятилетняя дочь. Молодой отец катал девочку на каруселях, она прыгала на батутах. Через пару часов папа с дочкой задохнулись в дыму.

Семья Михаила не разговаривает ни с психологами, ни с журналистами. Как передают корреспонденты с места событий, в зале школы №7, куда приводят пострадавших и родственников погибших, почти тихо. Группками сидят закутанные в пледы люди. Психологи пытаются их разговорить, но безуспешно.

Неожиданно пожилая женщина завыла, страшно и громко. К ней тут же подбежали двое психологов Центроспаса. "Как я буду без детей? За что меня Бог наказал? Как я жить дальше буду?! Все, все там остались", - плачет старушка.

От рассказов очевидцев кровь стынет в жилах. Торговый центр горел изнутри и проваливался внутрь – стены огонь не тронул, парадная сторона "Зимней вишни" выглядит почти как обычно. И вот оттуда, из черного дыма прыгали на улицу дети, чтобы спастись от огня. Взрослые растягивали покрывала под окнами. Одного 12-летнего мальчика вытолкнул из узенького окна отец, а дочь и жену не успел. Второй паренек выпрыгнул сам, но ударился о козырек – его не спасли.

"Прохожие забегали в "Вишню", помогали вытаскивать людей из огня. Добегали до второго этажа, дальше уже дым. Растаскивали машины с парковки, чтобы аварийкам освободить место. Таксисты работали бесплатно", – приводит рассказ очевидца Олега Life.ru.

Свидетели говорят, что только охранники ТЦ как будто специально делали все, чтобы жертв было больше. ЧОПовцы перекрывали лестницы и не давали детям и взрослым спуститься вниз.

Огромное горе в маленьком поселке Трещевский за полсотни километров от Кемерова. Весь пятый класс местной школы поехал в "Зимнюю вишню" смотреть фильм. И почти весь класс не вернулся. Ученица пятого класса с отцом и одноклассницами тоже поехала на экскурсию. Отец -Сергей - сумел спасти чужого ребенка и погиб вместе со своей дочерью.

Жители поселка потеряли в пожаре кто племянницу, кто дочку, кто внучку. Все они говорят одно: зачем эти обещанные тулеевские миллионы? Детей все равно не вернуть.