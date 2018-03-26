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"На животе надо было приползти": Тулеева распекли за безразличие к трагедии в Кемерово

Аман Тулеев. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Пожар в Кемерово поставит крест на карьере губернатора Амана Тулеева. Эксперты уверены, что глава региона должен подать прошение об отставке.

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Перспективы Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области были весьма туманны. Подготовка его отставки просто затягивалась. Трагедия в "Зимней вишне" поставит крест на его карьере, считают политологи.

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"Фраза про кортеж Амана Тулеева, который мог помешать тушению, даже если ее произнес министр МЧС Владимир Пучков, очень сильно ударила по губернатору. Какой кортеж? На животе надо было приползти. Тем более в огне погибла и его малолетняя родственница. В любом случае Тулееву надо писать заявление об отставке", – заявил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

По данным издания Ura.ru, переговоры об отставке Тулеева с поста губернатора Кемеровской области идут давно. Задачу найти преемника перед ним ставили еще год назад: Тулееву следовало подготовить руководителя, который бы стал компромиссным вариантом для всех элитных групп в регионе.

Смена руководителя нужна, но все же отставка не решает системных проблем, цитирует издание главу "Политической экспертной группы" Константина Калачева. По словам политолога, поиск стрелочника стал уже национальной традицией.

"Проще всего искать решение всех проблем в отставках. Намного труднее менять систему, в которой пожарная инспекция неэффективна, в которой строители объектов не заботятся о безопасности, а двери нужны только для того, чтобы их запереть", – сказал эксперт. Что касается Тулеева, он, по словам Калачева, пересидел: уходить надо было вовремя, на пике народной любви.

По последним данным, число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", перевалило за 60. Огонь в четырехэтажном торговом центре вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания. Площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.

Реакция губернатора области поступила спустя почти сутки. Аман Тулеев не захотел рассказать журналистам, где он был во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". А вопрос буквально вывел из себя руководителя региона.

"С самого начала, как случилось, я возглавлял все это. Правда, выехать я не смог, но есть причина", – заявил Тулеев. Журналистка попыталась выяснить, чем был так занят глава региона, что не смог появиться на месте происшествия. Это фактически взбесило губернатора. "Я еще раз сказал и повторяться не буду, успокойтесь!" – резко ответил он.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что это он попросил чиновников не приезжать к горящему торговому центру. Это замедлило бы ход проведения спасательных работ, пояснил руководитель ведомства.

Автор: Андрей Евлампиев26 марта 2018, 11:50
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