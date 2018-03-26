В кемеровском ТЦ нашли новые тела

Следственный комитет России опубликовал новые данные о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Жертвами трагедии стали 56 человек.

"С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них десять человек остаются в стационаре", – сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС, передает Russia Today.