В кемеровском ТЦ нашли новые тела

Следственный комитет России опубликовал новые данные о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Жертвами трагедии стали 56 человек.
"С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них десять человек остаются в стационаре", – сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС, передает Russia Today.
Вот так выглядит ТЦ "Зимняя вишня" после пожара. Фото сотрудников МЧС pic.twitter.com/qVrz1Thnfi— #говоритмосква (@govoritmsk) 26 марта 2018 г.
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