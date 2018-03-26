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Названа вероятная причина пожара в "Зимней вишне"

Продолжение: В кемеровском ТЦ нашли новые тела
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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко назвала предполагаемую причину возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Возможно, пожар произошел из-за неисправности электросети, передает НСН.

"Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", – заявила представитель ведомства. Известно, что "Зимнюю вишню" закрывали на несколько дней из-за неполадок в системе электроснабжения. Расследование трагедии продолжается.

Автор: Евгений Мышко26 марта 2018, 10:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово

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