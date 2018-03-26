Названа вероятная причина пожара в "Зимней вишне"

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко назвала предполагаемую причину возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Возможно, пожар произошел из-за неисправности электросети, передает НСН.
"Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", – заявила представитель ведомства. Известно, что "Зимнюю вишню" закрывали на несколько дней из-за неполадок в системе электроснабжения. Расследование трагедии продолжается.
Развлекательные мероприятия в Кемерове отменяют из-за трагедии в «Зимней вишне». Траур пока официально не объявлялся pic.twitter.com/kdjI7Z6ysW— #говоритмосква (@govoritmsk) 26 марта 2018 г.
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