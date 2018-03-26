Дети в "Зимней вишне" сгорели в запертом кинозале

Посетители кинотеатра в торговом центре "Зимняя вишня" оказались запертыми на ключ. Система пожаротушения в ТЦ не работала, хотя проверка была буквально несколько дней назад.

Контролеры кинотеатра в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" во время сеанса запирали двери зала на ключ. По словам жителей города, таким образом они боролись с безбилетниками.

"У меня внук с друзьями постоянно ходили в "Зимнюю вишню" в кино. И там была система: билетерши, когда пропускают всех зрителей, закрывают двери на ключ. В ответ на вопрос ребят – для того, чтобы не проходили безбилетники. Это у них была система", – сообщила свидетельница.

Когда в ТЦ вспыхнул огонь, не сработала ни одна система противопожарной безопасности, отметили сотрудники охраны. "Началась сильная паника. Но лифты почему-то работали. Пожарка вообще не сработала. Воды не было, сигнализации не было", – приводит слова одного из охранников ТЦ Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Мужчина отметил, что даже лифты, которые при пожаре первым делом должны отключиться, продолжали работать.

Он вспомнил, что совсем недавно в торговый центр приезжали с проверкой. Не помогло. Как рассказал сотрудник охраны, он увидел, что все вокруг бегут куда-то и кричат. "Тогда я пошел спасать детей. Я просто их хватал и таскал. Не знаю, сколько... 10-15... Просто бегал, пока дышать было чем", – сообщил работник.

По рассказам другого охранника, за несколько минут до возгорания он видел, как в игровой зоне зажгли свечи: "Я проходил игровую зону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовили столики. Там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню".

Сотруднику пришлось заняться группой подростков, которые не оплатили аттракцион. Охранник, по его словам, собрал десять девчонок и парней и выгнал их на улицу. Сразу после этого он увидел, что над ТЦ поднимается дым.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля.

Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.