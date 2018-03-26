Число жертв пожара в Кемерово достигло 53

В экстренных службах сообщили об увеличении количества погибших при жутком пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По последним данным, внутри обнаружены 53 тела, передает РИА ФАН со ссылкой на РИА Новости.
На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Пожарные обследуют помещения сгоревшего ТЦ.
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