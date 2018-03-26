"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Среди пропавших без вести и погибших при пожаре в Кемерово - несколько групп детей. Ученики приехали в "Зимнюю вишню", чтобы отметить начало каникул.

Связь с группой учеников школы №1 поселка Трещевский Кемеровской области была потеряна. По последним данным, все они, вместе с сопровождающими взрослыми, погибли. В группе было 12 детей.

"Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница, несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об этом узнали только что", – отметили в школе. Там добавили, что о судьбе родителей и педагога пока ничего не знают.

Как сообщается, группа из поселка Трещевский – это почти весь 5 "А" класс. Еще один пропавший при пожаре ребенок – из города Междуреченска Кемеровской области.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля.

Подтверждена гибель 48 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.

Пожар в "Зимней вишне" – один из семи крупнейших в России за 100 лет. Трагедия встала в один ряд с такими происшествиями, как пожар в гостинице "Россия" в Москве (1977 год, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы) и психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013 год, 37 жертв), передает РИА Новости.

Как сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, власти выделят по одному миллиону рублей семьям погибших в результате пожара. "Каждой семье, где есть погибший, – по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, значит – два миллиона рублей", – сказал Тулеев.