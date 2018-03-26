"Мам, нам нечем дышать": школьники звонили родителям из горящего ТЦ

Пострадавший рассказал о жутком пожаре в кемеровском торговом центре. Сам мужчина чудом спасся. Сейчас он в больнице.

"Столько хотелось написать здесь ,в я просто не могу ,потому что нет слов это все описать", - написал мужчина на своей странице в соцсети Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

"Никому не желаю все это пройти,страшно ,когда родители ищут своих детей,которые просто напросто пришли посмотреть кино,эти голоса детей в телефоне "мам,нам нечем дышать,я задыхаюсь "просто...я не знаю", – рассказал пострадавший.

К посту житель Кемерова прикрепил фотографию из больничной палаты. Судя по снимку, мужчина надышался едким дымом, но сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее Dni.Ru писали, что одна из школьниц пропала без вести, отправив перед этим леденящее душу сообщение близким. 13-летняя девочка находилась во время пожара в кинотеатре. "Мы горим. Возможно, прощайте", – сообщила она и больше не выходила на связь.

Публикация от ▪️Sanek 21 y.o▪️ (@kalach96) 25 Мар 2018 в 11:00 PDT

К 23:30 по московскому времени в сгоревшем торговом центре были обнаружены тела 37 человек. По данным спасателей, в здании остаются порядка 30 человек. В кинотеатре во время пожара оказались заблокированы несколько десятков школьников. Их судьба сейчас не известна.

Публикация от Новости Кузбасса (@kuzbass_news) 25 Мар 2018 в 8:39 PDT

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье, 25 марта, в пятом часу по местному времени. Огонь распространился из игрового центра на четвертом этаже. Пожарные борются с возгоранием уже более 12 часов.

