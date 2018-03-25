"Возможно, прощайте": последнее SMS пропавшей при пожаре девочки ужаснуло

Пропавшая при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре школьница Маша успела отправить родным сообщение. Последние слова девочки леденят душу.

"Мы горим", – написала школьница. По всей видимости, ребенок находился в эпицентре пожара – в кинотеатре.

Через несколько минут девочка отправила еще одно SMS: "Возможно прощайте". После этого 13-летняя школьница перестала выходить на связь.

Сейчас ничего не известно ни о судьбе Маши, ни о еще десятках взрослых и детей, которые оказались в эпицентре пожара. Спасатели ликвидировали возгорание в кинозале лишь ночью, а сообщение девочка отправила еще около пяти часов вечера по местному времени.

Данные, которые поступают от пожарных, пробравшихся в кинотеатр ужасают – восемь погибших найдены у входа в зал, 15 трупов – в районе эвакуационного выхода. Всего 40 погибших. Тела очень сильно обгорели, опознать жертв невозможно. Однако сообщается, что большинство погибших – дети.

Публикация от Новости Кузбасса (@kuzbass_news) 25 Мар 2018 в 8:39 PDT

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился в батутной комнате. По предварительным данным, к трагедии привела детская шалость – один из малышей баловался с зажигалкой и поджог поролон в батутном бассейне.

