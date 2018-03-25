Фото и видео с места жуткой трагедии в Кемерово

В торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, последствия которого ужаснули всю Россию. Сообщается о десятках погибших, среди которых большинство – дети.

Своими масштабами и тяжестью последствий жуткий пожар в кемеровском торговом центре ужаснул всю страну. Сообщается, что огонь начал распространяться, когда в кинотеатре шел мультфильм, в зале было много детей.

Огонь возник на четвертом этаже торгового центра. Там расположены детский каток, большой парк развлечений, кафе, фитнес-клуб и кинотеатр с тремя залами.





Выжившие при пожаре рассказывают, что по торговому центру было сложно передвигаться из-за густых клубов едкого дыма. Вдобавок ко всему, многие эвакуационные выходы оказались перекрыты.

Некоторые из посетителей были вынуждены выпрыгивать из окон горящего торгового центра. Страшные кадры сняли на видео очевидцы.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. Сразу после ЧП стало известно о десятках пропавших без вести, среди которых большинство – дети. На месте пожара продолжают работать экстренные службы. Под завалами находят новых жертв.

Представители экстренных служб сомневаются, что у кого-то из пропавших был шанс спастись. "Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала", – цитирует "Интерфакс" источник в оперативном штабе на месте ЧС.