Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся

В Челябинске неизвестные скинули автомобиль в городской карьер. Очевидцы заверили, что это было сделано ради смеха.

В соцсетях обсуждают фотографии искореженной машины на дне огромной ямы. Вероятно, таким экстравагантным способом от транспортного средства избавились хозяева.

Фото лежащих вверх тормашками "Жигулей" выложили в группе "Типичный Челябинск". Автор кадров рассказал, что видел, как двое мужчин столкнули машину в Каменный карьер городского бора. "Скинули, посмеялись и убежали", – указано над снимком.

Подписчикам не понравилась выходка автопалачей: "Машинку жаль", "Отморозки", "Думаю, что малолетки ее угнали день назад, покатались и избавились". "Ну так номера висят, в ГИБДД фотки перешлите", – предложил один из участников дискуссии.

В Госавтоинспекции Челябинской области заявили, что обращения от хозяина машины не поступало. "Мы установим владельца и будем разбираться, что способствовало тому, что машина лежит в карьере", – отметил в разговоре с Ura.ru начальник отделения пропаганды главка Виктор Хайрулин.

Недавно Dni.Ru рассказывали, что в дежурную часть отдела полиции города Нягани (Югра) поступил звонок от женщины, которая заявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержали в течение суток. Ими оказались местные жители 22 и 16 лет, ранее не попадавшие в поле зрения стражей порядка.

Молодые люди приметили "Оку" возле одного из домов. Легковушка почти превратилась в сугроб, но это не смутило похитителей. Очистив машину от снега, они разбили окно и безуспешно пытались завести. В итоге воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однако через 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали.