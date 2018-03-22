Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове

Толпа подростков жестко покалечила семиклассника во Владимирской области. Сообщается, что причиной расправы стали неосторожные высказывания парня.

На шокирующей своей жестокостью видеозаписи девятиклассники ногами избивают мальчика, который просит ребят прекратить издевательства, что еще больше раззадоривает хулиганов. За кадром можно услышать голос девушки, которая, предположительно, и является оператором ролика, сообщает "Пятый канал". Судя по диалогу, который можно разобрать среди потока матерных слов, жертва сболтнула что-то лишнее. "Я правда такого не говорил, могу хоть чем поклясться! Я сейчас сдохну!" – выкрикивает мальчик, однако это не облегчило его участи. В ответ он получил лишь: "Я б тебя вообще убил!".