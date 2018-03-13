При взрыве в Петербурге пострадали дети

В результате взрыва в многоэтажке Санкт‐Петербурга пострадали два человека. Они госпитализированы. По предварительным данным, оба пострадавших – дети, передает "360".

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Народного Ополчения. Предположительно, произошел хлопок бытового газа. В результате ЧП в доме разрушились перекрытия, а также фасад между восьмым и девятым этажами.



