Под Москвой столкнулись пять машин

На дороге А104 в Дмитровском районе Московской области столкнулись пять автомобилей. "Сильнее всего пострадал первый автомобиль Chevrolet, вторую легковушку, видимо, просто зацепило. Третья машина улетела в кювет", – цитирует "Подмосковье сегодня" очевидца. Место аварии, занявшее несколько метров, сняла камера видеорегистратора.