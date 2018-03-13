При пожаре на нефтяном месторождении в Югре погиб человек

В ночь на 13 марта во время ремонта скважины на Варьеганском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре произошел выброс газа. В результате загорелись подъемный агрегат на базе автомобиля "КрАЗ" и мачтовая установка для добычи нефти.
От полученных ожогов один рабочий погиб, еще двое пострадали, сообщает Ura.ru. Проводится проверка, причины ЧП устанавливаются.
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