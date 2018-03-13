Житель Омска выбросил избитую мать в мусоропровод

В Омске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей". Подозреваемый задержан.

По версии обвинения, в одной из квартир на Заозерной улице на севере города 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения принялся жестоко избивать 67-летнюю мать. Пенсионерка пыталась спастись бегством, однако злоумышленник догнал ее на лестничной клетке и нанес множество ударов по голове.

Пострадавшая потеряла сознание. Решив, что мать погибла, преступник сбросил ее в мусоропровод и ушел спать, передает Life.ru. Ставшие очевидцами жестокой расправы соседи вызвали скорую помощь. Спасти пенсионерку не удалось – она скончалась в больнице.