В Башкирии в собственном доме заживо сгорела пенсионерка

Вечером 12 марта на улице Араловец в селе Сикияз в Дуванском районе Башкирии загорелся жилой бревенчатый дом, сообщает ToDay News Ufa. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и пять человек.
Спасатели обнаружили тело 76-летней женщины – она сгорела заживо. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Вспоминаем, какой была семейная жизнь одного из талантливейших актеров России и СССР
Деятели кино высказались о проблемах в семейной жизни
Императрица отечественной сцены не оправдала надежд
Родственникам выдали свидетельство о смерти артиста