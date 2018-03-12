Микаил Шишханов передал нефинансовые активы в Рост банк

Экс-владелец Бинбанка завершил передачу имевшихся у него внебанковских активов на баланс санируемого "Рост банка". Об этом сообщил сам Микаил Шишханов. Он уточнил, что процедура практически закончена, осталось уладить лишь ряд технических моментов.



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