Бинбанк привлек за месяц 8 млрд рублей от населения
В Бинбанке сообщили о том, что в декабре в
финансово-кредитной организации наблюдается рост объема вкладов. Одновременно и динамика по средствам частных лиц перешла в положительную фазу.
С начала декабря общий размер вложенных средств увеличился на 2,3 миллиарда рублей, заявили агентству "Прайм" в пресс-службе банка. По данным информационно-аналитической система "БИР Аналитик", на 1 ноября банк занимал 11 место в банковской системе страны. Его активы оценивались в 1,3 триллиона рублей, отмечает агентство "Прайм".
Добавим, что в начале декабря Бинбанк запустил вклад "Новогодний". Он предусматривает размещение денежных средств на 150 или 200 дней со ставкой 8,3%. Примечательно, что в качестве основной валюты размещения вкладчики предпочитают рубли. Доля вкладов в иностранной валюте составляет порядка 12% от всего объема.
Напомним, 21 сентября 2017 года был начат процесс санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Ранее стало известно, что в рамках процедуры санации основной владелец финансово-кредитной организации Микаил Шишханов переводит акции всех своих небанковских активов на баланс "Рост Банка", входящего в "периметр санации". Их суммарная стоимость оценивается в 70 миллиардов рублей.
Помимо этого, Бинбанк списал свои субординированные обязательства перед владельцами банка в размере 226 миллионов долларов и перед Агентством по страхованию вкладов на сумму 18,4 миллиарда рублей. Также акционеры решили использовать нераспределенную прибыль в размере 17,6 миллиарда рублей и эмиссионный доход (25,3 миллиарда) для покрытия убытков банка.
Следующее внеочередное собрание акционеров состоится 27 декабря 2017 года, на нем планируется утвердить новый состав совета директоров Бинбанка. В списке кандидатов Микаил Шишханов, Анжелика Аншакова, Александр Лукин, Кирилл Любенцов, Сергей Марьин, Александр Филатов и Анатолий Ефремов. Все они, кроме Ефремова, входят в нынешний состав.
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