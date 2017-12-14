Бинбанк привлек за месяц 8 млрд рублей от населения

Объем средств, привлеченных Бинбанком от частных лиц, увеличился за ноябрь на восемь миллиардов рублей. При этом размер срочных депозитов населения увеличился на шесть миллиардов, а остатки на текущих счетах – на два миллиарда млрд рублей. Таким образом, по состоянию на начало зимы общий объем средств от физических лиц составил 483,9 миллиарда рублей.



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