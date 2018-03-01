Опубликован список пострадавших при взрыве в Подмосковье

В социальных сетях появился список пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном городе Раменское. Как писали Dni.Ru
, двое находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает Telegram-канал 112.
- Валентина Аганина – 78 лет, отравление угарным газом.
- Нина Афонина – 67 лет, отравление угарным газом.
- Сергей Байков – 32 года, отравление угарным газом, термический ожог кистей 1-2 степени.
- Ольга Бобкова – 30 лет, отравление угарным газом.
- Зинаида Пахомова – 77 лет, отравление угарным газом.
- Светлана Кайкова – 42 года, отравление угарным газом, термический ожог кистей 1-2 степени.
- Антонина Карасева – 74 года, отравление угарным газом, сотрясение головного мозга.
- Ольга Куротина – 39 лет, отравление угарным газом.
- Виталий Лобанов – 53 года, отравление угарным газом.
- Глюса Кузьмина – 75 лет, отравление угарным газом.