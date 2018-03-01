Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой
Данные о погибших и пострадавших – предварительные. По словам очевидцев, многих жильцов скорые увозили с места происшествия в больницу. Сообщается о гибели двух женщин.
Утром 1 марта появилась информация о взрыве бытового газа в одной из пятиэтажек подмосковного города Раменское. Возник пожар. Несущие стены дома целы, но разрушились пять межквартирных перегородок.
Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 08:05 мск удалось локализовать пожар, в 08:08 началась ликвидация открытого горения. К тушению привлекли 12 человек и четыре единицы техники.
Однако после взрыва возникла паника. Чтобы спастись, жильцы дома начали прыгать с балконов. Одну из погибших женщин нашли на лестничном пролете между вторым и третьим этажами, вторую — на балконе второго этажа.
ЧП в Раменском взял на контроль губернатор Московской области. Андрей Воробьев направил на место главу района Андрея Кулакова. К улице Кирова, 5 стянуты все экстренные службы.
По данным телеканала "360", восемь человек (из них двое в тяжелом состоянии) доставлены в Раменскую больницу. Двое погибли на месте пожара, задохнувшись от угарного газа. Есть неподтвержденная информация о еще одном скончавшемся.
Жильцов дома эвакуировали и разместили в соседнем детском саду. На месте трагедии работают сотрудники МЧС, пожарные и медики.
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