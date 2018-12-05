В Москву едет вооруженный дезертир из Мурома

Подмосковная полиция разыскивает охранника, который покинул свой пост на объекте в Муроме. Известно, что мужчина направился в сторону Москвы с автоматом наперевес.
По предварительным данным, причиной поступка стали проблемы в семье. Разыскиваемый одет в серую камуфляжную форму. Возможно, он передвигается на автомобиле ВАЗ-2108. Также при нем автомат АКМ и боекомплект из 60 патронов, передает newizv.ru.
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