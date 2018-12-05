80-летний водитель "семерки" под Волгоградом устроил смертельное ДТП

Страшное ДТП произошло в Светлоярском районе Волгоградской области. При столкновении ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099 погибли два человека, еще несколько пострадали, пишет портал novostivolgograda.ru.
Легковушки столкнулись на автодороге Москва – Астрахань. Как установили инспекторы ГИБДД, в аварии виновен 80-летний водитель "семерки", выехавший для обгона на встречку и допустивший лобовое столкновение. Жертвами ДТП стали 58-летняя пассажирка "семерки" и водитель "девятки".
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