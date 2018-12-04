В Поморье два рыбака провалились под лед и умерли

На озере Избное в 30 километрах от поселка Светлый в Холмогорском районе Архангельской области провалились под лед и погибли два рыбака, передает FlashNord. Местные жители 60 и 66 лет отправились ловить рыбу 26 ноября. Их тела обнаружили родственники 2 декабря. Один вмерз в лед, а второго нашли на берегу в промокшей одежде. По факту произошедшего проводится проверка.

