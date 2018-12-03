В аэропорту Крыма произошло ЧП
По информации пресс-службы главной воздушной гавани Крыма, такая ситуация сложилась из-за сложных погодных условий. Часть задержанных из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи рейсов направлена на запасной аэродром в Анапу, передает РИА Новости.
По данным Telegram-канала Mash, есть и другие версии чрезвычайного происшествия. Это незаконченный ночной ремонт взлетной полосы и антитеррористические меры.
Известно, что три лайнера вынуждены были кружить по одному и тому же маршруту – в районе озера Сиваш. Два борта сделали по пять кругов, один – четыре.
Также сообщается, что в настоящее время ситуация нормализовалась, идет формирование нового графика вылетов и прилетов. На данный момент задержки рейсов на прилет составляют до четырех часов. С пассажирами неотправленных рейсов работают сотрудники авиакомпаний и предоставляют все необходимое.
Отметим, ранее старый, ныне не действующий терминал располагался в 12 километрах к северо-западу от центра Симферополя, в поселке Аэрофлотский. Новый терминал, действующий с 16 апреля 2018 года, расположен еще на 2,5 километра северо-западнее, в поселке Укромное. С марта 2014-го аэропорт обслуживает российские (реже – белорусские) рейсы.
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