Пилот самолета с пассажирами на борту уснул за штурвалом

Пилот австралийской авиакомпании, занимающейся чартерными перевозками, уснул за штурвалом и пролетел пункт назначения, передает сайт "ТВ Центр". Разбудить его не смогли ни слова диспетчера, ни система оповещения самолета.
Мужчина проснулся только тогда, когда отлетел от пункта назначения на 50 километров. Он успешно посадил воздушное судно, однако уже в другом аэропорту. Сейчас его отстранили от полетов. Расследованием инцидента занимается Австралийское бюро безопасности на транспорте.
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