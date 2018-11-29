С Розенбаумом во время полета случилось ужасное
Лайнер, на котором Александр Розенбаум летел из Астаны в Омск, не смог приземлиться в аэропорту сибирского города. Воздушное судно совершило две неудачные попытки зайти на посадку. Можно представить, какой ужас испытали пассажиры.
"С погодой беда", - констатировал исполнитель. В итоге командир самолета принял решение отправиться обратно в Казахстан.
За время полета и всех перипетий Розенбаум пережил не самые приятные минуты в жизни. В своем микроблоге певец рассказал, что Казахстан не хочет отпускать его и других музыкантов.
"После двух неудачных попыток захода на посадку мы улетели обратно в Астану. Буду держать вас в курсе", – сказал Розенбаум. Также он отметил, что и в Казахстане все замело.
Поклонники исполнителя не на шутку переволновались. "Мягкой посадки. Храни Вас Господь", "Держитесь, мы Вас любим", "Лишь бы в итоге все было хорошо!" – прокомментировали тревожное послание Розенбаума фолловеры.
Известно, что из-за непогоды концерт Александра Розенбаума состоится в Омске на сутки позже и будет проходить в другом зале.
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