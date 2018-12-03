В Ростове вымогательница шантажировала людей тараканом

Жительница Ростова-на-Дону занималась вымогательством денег у местных продавцов шаурмы, используя тараканов. Женщина подкидывала в приобретенную ей еду насекомых, а потом требовала вернуть деньги, утверждая, что таракан попался ей внутри. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию в местных пабликах в соцсети "ВКонтакте".
"В городе появилась мошенница. Она покупает шаурму и через минут 15 возвращается к продавцу и сообщает, что нашла в еде таракана", – сказано в сообщении.
Пользователи отмечают, что в большинстве случаев женщине удавалось получить назад деньги. От действий мошенницы пострадали продавцы нескольких торговых точек.
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