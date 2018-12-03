В Вологде пенсионерку заподозрили в убийстве сына

В Вологде полиция задержала 56-летнюю местную жительницу, которую подозревают в убийстве собственного 29-летнего сына, передает Flashnord. По версии следствия, в ночь на 30 ноября между родственниками возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Пенсионерка схватилась за нож и ударила мужчину в грудь. От полученных травм он скончался на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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