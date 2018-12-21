Создатель "Мужского государства" из Нижнего Новгорода осужден на 2 года

В Нижнем Новгороде создатель группы в социальных сетях "Мужское государство" Владислав Поздняков приговорен к двум годам условно. Об этом сообщает портал newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка СКР.



Согласно материалам суда, осужденный создал в мае 2018 года соответствующую группу и до июня регулярно публиковал в ней фото и видео – с призывом "осуществлять действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к группе, выделенной по признаку пола – женщинам". Мужчина признал свою вину в зале суда в полном объеме и раскаялся в содеянном.