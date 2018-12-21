В Карелии трое рабочих потеряли сознание и чуть не сгорели

Вечером 20 декабря на Сеесъярвском мачтопропиточном заводе в Медвежьегорском районе Карелии во время покрасочных работ в технической цистерне потерял сознание рабочий, передает FlashNord. Ему на помощь поспешили двое коллег, однако тоже упали в обморок.
Очевидцы решили вскрыть цистерну с помощью тяжелого оборудования. От этого произошло воспламенение находившихся внутри горючих паров. Пострадавшие получили еще и ожоги различной степени тяжести. Они были госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.
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