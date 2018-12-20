Пенсионерка из Хабаровска сдала в полицию 250 тысяч рублей

Пенсионерка из Хабаровска отнесла в полицию сверток, в котором было 250 тысяч рублей и порядка полутора тысяч китайских юаней (около 15 тысяч рублей), передает телеканал "360". Женщина рассказала, что нашла деньги по дороге в магазин и решила вернуть их законному владельцу.
Изучив записи с камер наружного наблюдения, стражи порядка нашли владельца свертка. Мужчина рассказал, что очень спешил в банк и не заметил, как потерял деньги. Полицейских он поблагодарил за оперативность, а пенсионерке пожелал здоровья.
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