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19 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Барнауле

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Страшное ДТП произошло в среду, 19 декабря, в Барнауле. Водитель автобуса не справился с управлением и влетел в электроопору, в результате пострадали 19 человек, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что авария произошла на площади Октября. Среди пострадавших двое детей, у них врачи диагностировали легкие травмы. Еще семеро пассажиров были госпитализированы.

19 декабря 2018, 21:57

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