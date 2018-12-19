19 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Барнауле

Страшное ДТП произошло в среду, 19 декабря, в Барнауле. Водитель автобуса не справился с управлением и влетел в электроопору, в результате пострадали 19 человек, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что авария произошла на площади Октября. Среди пострадавших двое детей, у них врачи диагностировали легкие травмы. Еще семеро пассажиров были госпитализированы.
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