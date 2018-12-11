Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео

Инцидент случился на полигоне в Астраханской области – упала ракета комплекса С-300 "Фаворит". Пуски проходили 9 декабря.

В Сети появился ролик, на котором видно, как зенитная ракета и ее части упали в сравнительно небольшой удаленности от населенного пункта. По оценкам специалистов, это могло привести к плачевным последствиям.

К счастью, ракета упала в степной местности. "Никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны России по факту произошедшего инцидента пока что не поступало", – пишет Avia.Pro.

Пуски проходили на полигоне Капустин Яр. На видео зафиксирован "проектный инцидент", сообщает Lenta.ru со ссылкой на собственный источник. Разорвавшаяся в воздухе ракета спровоцировала сильнейший пожар на земле.

Видеокадры сняли очевидцы катастрофы. Предположительно, они могли быть сотрудниками одной из пожарных частей.

Отметим, зенитные ракетные системы (ЗРК) С-300 эксплуатируются с 1975 года. Сейчас они заменяются на С-400.

Ранее стало известно, что ракета-носитель Ariane 5 стартовала с французского космодрома Куру в Южной Америке и вывела на орбиту космический аппарат The Big Bird ("Большая птица") весом шесть тонн. По размерам и мощности он превосходит все индийские спутники. "Большая птица" должна обеспечить доступ в интернет в труднодоступных местах.