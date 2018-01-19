Немцы в панике из-за нового "смертельного оружия" России
Панику в немецких изданиях вызвала информация о модификации одного из сильнейших вооружений, тяжелой огнеметной системы ТОС-1. Ее потомок, ТОС-2, кроме платформы "Армата", может быть установлен также на колесном танке – к примеру, на унифицированной боевой платформе "Бумеранг". Первый прототип уже поступил в производство, пишет Stern.
Аналогов в мире у этого оружия нет. Реактивная система залпового огня состоит из 30 труб, которые выпускают ракеты с термобарическими боеголовками. Эти боеприпасы, попадая в цель, вызывают эффект "аэрозольной бомбы". Это означает не только мощнейшую взрывную волну, но и возникающий после нее вакуум.
ТОС-1 известен под ласковым именем "Буратино", его первая модификация – ТОС-1а называют также безобидно -"Солнцепек". Такими установками пользуются правительственные войска в Сирии. От залпа не спасут никакие подземные укрепления. Как отмечают эксперты, не помогут ни блиндажи, ни бункеры. Вдобавок, "адское оружие", как называют его западные СМИ, может зачищать минные поля.
Напомним, в декабре Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать работу по развитию вооруженных сил. Президенту доложили, что арсенал Военно-космиечских сил за последнее время пополнился 55 космическими аппаратами и 80 межконтинентальными баллистическими ракетами. На вооружение армии поступили современные танки – более 3200 машин, а также самолеты.
Использование современной техники в Сирии позволило российским военнослужащим быть на несколько шагов впереди боевиков "ИГ" (запрещенной в России организации). Зенитно-ракетные системы С-300 и С-400 подтвердили свой статус и продемонстрировали подавляющее преимущество российского оружия.
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