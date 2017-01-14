Россия отправляет в Крым ракеты С-400

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Военный отметил, что в соответствии с планом по усилению военной группировки в Крыму Минобороны предусотрено развертывание дополнительных новейших комплексов противовоздушной обороны С-400, которые должны дополнить уже ранее дислоцированный на полуострове полк этих установок. Тем не менее, какие-то конкретные сроки генерал-лейтенант называть отказался.
При этом он отметил, что небо Крыма на данный момент защищено комбинированной системой ПВО, которую обеспечивают как С-400, так и С-300. По словам военного, созданный над территорией полуострова "оборонительный зонтик" способен отслеживать и сбивать любые цели. Однако он добавил, что в будущем системы С-300 будут постепенно заменяться их более современным аналогом С-400. "Преимущество будет на стороне С-400, так как это более современная, цифровая система", – сказал генерал.
Dni.Ru напоминают, что в начале декабря прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели ракетные стрельбы на юге страны. Изначально Киев заявлял, что зона учений затронет и воздушное пространство Крыма. Как сообщали представители вооруженных сил, целью стрельб являлась отработка действий противовоздушных сил в случае "нападения вероятного противника". В свою очередь, Москва предостерегала украинское руководство от подобного шага, называя действия украинских властей провокацией.
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