Под Петербургом на обочине нашли мертвую полуголую блондинку

Умер Евгений Осин Форум Петросян и Степанеко развелись Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Пятница 23 ноября
Лента новостей
15:16
Дата проведения большой пресс-конференции Путина названа официально
15:07
Составлен список запрещенных лекарств для водителей
15:00
Врушка Тимошенко взялась за старое
14:59
ЖК Headliner получил гран-при Urban Awards
14:36
Дочь Трампа крупно опозорилась в аэропорту
14:28
"Росатом" полностью выполнил обязательства по гособоронзаказу-2018
14:02
Стало известно о "тайных" полетах Путина над Кремлем
14:00
Фитнес-тренер раскрыла секрет идеального пресса
13:55
"Меня разорвало на части": Варум разоткровенничалась после скандала
13:44
Неучу Порошенко предложили купить азбуку
13:43
Жуткое детство и новый роман: откровенное интервью Риты Дакоты
13:41
Марина Александрова вынуждена оставить детей
13:38
Москвичей готовят к обжигающим морозам
13:21
"Деньги вперед": Штурм требует плату за пляски на костях Осина
12:48
Кейт Миддлтон отвесила смачную пощечину Елизавете II
12:33
Вонючие носки, шпагаты и мужики: кто стоит за паскудными провокациями Волочковой
12:32
Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией
12:27
"Зачем же так врать?": Лолите предъявили претензии
12:25
Русский ипотечный банк лишился лицензии
12:25
Захарова заподозрила Мэй в связях с Петровым и Бошировым
12:25
Самовлюбленная Успенская в погоне за идеалом лишилась шеи
12:01
Порошенко поймали на грязных сексуальных играх
11:50
Соловьев сцепился с Невзоровым из-за лощеного Дудя
11:47
Фотограф-убийца трясет деньги с родителей задушенной жены
11:44
Актриса Яна Поплавская борется с болезнью
11:27
Почти 300 россиян несколько дней удерживают в Китае
11:08
Объявившая о свадьбе Буланова: Я себя хоронить не собираюсь
11:03
Путина умоляют возглавить Украину
10:39
"Не позорь меня!": беременная Тодоренко в ужасе от слов Топалова
10:21
Кадырова покормили с ножа (видео)
09:59
Раковые клетки предложили убивать "наногранатами"
09:57
Известного российского музыканта отправили в СИЗО после выступления
09:56
Потерявшая надежду Туктамышева опустила руки перед важным событием
09:50
Стало известно об уходе Юлии Савичевой
09:18
Провокатора Малахова гонят с работы после зверского избиения
09:17
Главные события Москвы
09:16
Юная любовница избавилась от ребенка певца Гуфа
09:05
Очарованный Саркози признался в чувствах к Путину
08:53
"Сменила парик": Пугачева вышла в свет после болезни
08:28
Лондон показал новое видео с "отравителями" Скрипалей
08:21
Cтарый гей рассказал о последнем шансе Медведевой
22:00
Почему Трамп оправдал кровавое убийство
21:47
Мать звезды "Дома-2" прилюдно поссорилась с мужем из-за измен
21:42
Валерия показала возмужавших красавцев-сыновей
21:29
Россию спасли от серии нападений на школы
21:16
Алибасов решил жениться на Федосеевой-Шукшиной после собственных похорон
21:00
Отшутившегося после скандальной выходки Ефремова прижали к ногтю
20:54
Ведущая с НТВ рада поразившему ее раку
20:52
В аварии под Нижним Новгородом пострадали восемь человек
20:32
В Москве обстреляли трамвай
20:19
Оказались пострадавшими: неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева
20:11
На перекрестке в Ижевске произошло массовое ДТП
20:03
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
20:03
Верховный суд разрешил построить многоэтажку в Кунцево
19:41
Беременная Меган Маркл попалась на подражании Кейт Миддлтон
19:23
Крид сбежал из России после отмены концертов
19:16
Чем Путин завоевал доверие в мире
19:01
Многодетная Водянова пошла по стопам Волочковой
18:50
В Казани пассажирский автобус снес забор
18:46
На Урале машина с мертвым водителем влетела в остановку
17:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 ноября 2018 года
17:38
Скрючившуюся Собчак разнесли за забытое белье
17:11
В страшной аварии под Нижним Новгородом погиб человек
17:02
Правда о внебрачном сыне Абдулова шокировала Корчевникова
16:43
Идущий ко дну Порошенко пошел на новые унижения
16:41
Модель plus-size раскрыла секрет сексуальной фигуры
16:38
Российский экипаж SMP Racing – бронзовый призер в гонке на выносливость FIAWEC
16:31
Лавров послал сигнал параноику Трампу
16:31
51-летняя Литвинова потрясла голой грудью
16:23
Унизившую коллег Рапунцель из шоу "Дом-2" жестко поставили на место
16:21
"Это мужчина": Алибасов назвал причину расставания с Федосеевой-Шукшиной
16:21
"Он очень плох": состояние Джигарханяна резко ухудшилось
16:20
Советы стилиста: как выбрать модную шапку
16:00
В Москве прошла Церемония Награждения Премией Станиславского
15:55
У телеведущего случился сердечный приступ в эфире (видео)
15:44
Володин назвал дату завершения осенней сессии Госдумы
15:33
Трамп разрешил военным убивать геев и лесбиянок
15:22
Как Кабаева избавляется от усов
15:21
Авербух беспардонно влез в склоки Медведевой и Тутберидзе
15:16
"Споила и отравила": в смерти Осина обвинили Штурм
15:12
Сексуальная Волочкова без штанов довела до исступления
15:08
Бузова похвасталась фигурой в бикини
14:58
Лера Кудрявцева предстала без лифчика
14:51
В Уфе молодой автомобилист погиб в жутком ДТП
14:48
Юрист рассказал о статусе бизнесмена Рыболовлева
14:46
Оказавшегося на улице внука Марии Шукшиной отправили в монастырь
14:40
Украинцы в шоке от наглой выходки пьяного Порошенко
14:27
В Москве зафиксировали сигнал внеземного происхождения
14:19
Обнаружено новое смертельно опасное для человека существо
14:07
В Химках банда воров обчищала торговые центры
13:52
Теща Марьянова плюнула в глаза бессовестному Малахову
13:50
Урганта в костюме официанта отправили обслуживать россиян
13:34
Петербуржец обнаружил дома разложившийся труп брата
13:19
Большой спортивный праздник пройдет в Москве в преддверии декады инвалидов
13:10
У звезды шоу "Дом-2" родился третий ребенок
13:03
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
13:00
Автомобилист протаранил толпу школьников и скрылся
12:44
Валдис Пельш попал в больницу
12:43
Бледанс прервала странное молчание о третьей беременности
12:38
В ММДМ пройдет премьера мюзикла "Новогодние приключения Буратино"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
"Он очень плох": состояние Джигарханяна резко ухудшилось
"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой
"Гип-гип-ура!": вдовствующая Поргина организует очередную гулянку
Теща Марьянова плюнула в глаза бессовестному Малахову
Умирающий Кобзон кричал по-украински
Регионы

Под Петербургом на обочине нашли мертвую полуголую блондинку

прочитано 568 раз

В Ленинградской области обнаружен труп молодой девушки. На страшную находку наткнулся пенсионер.

Тело блондинки, которой на вид 30 лет, лежало на обочине вблизи вышки сотовой связи у деревни. Одежда на девушке была разорвана и разбросана вокруг. Эксперты зафиксировали внешние признаки насильственной смерти. Расследование продолжается, передает FlashNord.

23 ноября 2018, 14:43

комментарии

Политика

Неучу Порошенко предложили купить азбуку
Захарова заподозрила Мэй в связях с Петровым и Бошировым
Порошенко поймали на грязных сексуальных играх
Очарованный Саркози признался в чувствах к Путину

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" потеряла ребенка после зверского истязания полицейскими
Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не выходит из квартиры
"Она падала": Панин рассказал о состоянии дочери
"Меня разорвало на части": Варум разоткровенничалась после скандала

Проишествия

Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки
Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли

Lifestyle

Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Concord Orchestra покоряет Россию
Шоу-бизнес

Провокатора Малахова гонят с работы после зверского избиения

Депутаты предлагают запретить подобные шоу
Шоу-бизнес

"Сменила парик": Пугачева вышла в свет после болезни

Примадонна чествовала внучку Игоря Крутого
Шоу-бизнес

Стало известно об уходе Юлии Савичевой

Артистка рассталась с близким человеком
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон отвесила смачную пощечину Елизавете II

Она проигнорировала требование королевской семьи

Гороскоп

Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына
Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы

Фоторепортажи

Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией
Престарелый отец предстал щеголем на чествовании Хворостовского
Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере

Спорт

Потерявшая надежду Туктамышева опустила руки перед важным событием
Cтарый гей рассказал о последнем шансе Медведевой
Оказались пострадавшими: неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева
Авербух беспардонно влез в склоки Медведевой и Тутберидзе

Регионы

Дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за "дачи" чиновника
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
Россияне поплатились за интим в метро
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru