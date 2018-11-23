Под Петербургом на обочине нашли мертвую полуголую блондинку

В Ленинградской области обнаружен труп молодой девушки. На страшную находку наткнулся пенсионер.

Тело блондинки, которой на вид 30 лет, лежало на обочине вблизи вышки сотовой связи у деревни. Одежда на девушке была разорвана и разбросана вокруг. Эксперты зафиксировали внешние признаки насильственной смерти. Расследование продолжается, передает FlashNord.