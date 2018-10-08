В Омске полицейский спас ребенка

Днем 8 октября в полицию поступило сообщение о том, что на окне одного из домов по 4-й Кордной улице в Омске стоит ребенок, передает портал gorod55.ru. На место прибыл старший участковый уполномоченный полиции майор Андрей Дьяков. Выяснилось, что девочка забралась на подоконник от испуга. Ее мать была на работе, а отец отлучился. В этот момент в квартире выключился свет. Через дверь полицейскому удалось успокоить ребенка, после чего сотрудники МЧС через окно попали в квартиру и открыли дверь. С родителями ребенка была проведена профилактическая беседа.