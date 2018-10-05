Леденящие душу детали смертельного ДТП с маршруткой
По словам очевидца, водитель маршрутного автомобиля Ford Transit выехал на встречку и влетел в рейсовый ЛиАЗ. В маршрутке ехали 14 человек, 13 из них погибли.
Стало известно и о четверых пострадавших. Они были экстренно госпитализированы, передает Пятый канал. Об их состоянии на данный момент ничего не известно.
Автобус ехал без пассажиров, сообщает НСН. По словам представителя Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района Тверской области, детей среди погибших и пострадавших нет, передает телеканал "360".
На месте трагедии работают экстренные службы, к транспортировке пострадавших в больницы привлечена авиация. Также там находятся глава региона и начальник регионального управления МЧС России.
Оказалось, что частная компания – владелец маршрутки незаконно перевозила пассажиров. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя, сообщает Life.ru.
Этот факт просто леденит душу. Волосы дыбом встают при мысли о том, что никто не застрахован от таких мошенников. По сути, кто угодно может лишиться жизни из-за недобросовестных перевозчиков.
Telegram-канал 112 выяснил, что маршрутка оформлена на пенсионера 1941 года рождения Ивана Курояна. У гражданина имеются многочисленные штрафы за превышение скорости. За рулем автомобиля иногда находился некий Александр Мальков – он тоже имеет штрафы.
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