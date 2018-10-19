В России умер легендарный журналист

Утром 19 октября в одной из больниц Тюмени в возрасте 84 лет умер легендарный для города журналист Анатолий Туринцев, передает Ura.ru. За свою долгую карьеру он успел поработать в нескольких изданиях, стать вице-президентом местной телерадиокомпании, получить множество наград, связанных с профессиональной деятельностью, стать преподавателем в Тюменском государственном университете.
Прощание состоится 22 октября. О месте и времени траурной церемонии будет сообщено позже.
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