На детской площадке в Петербурге нашли избитого мужчину с пистолетом

Жительница города Всеволожск Ленинградской области обратилась в полицию 17 октября. Она рассказала, что на территории детской площадки около дома №22 на Московской улице лежит избитый мужчина с пистолетом в руке, передает Flashnord. Пострадавшим оказался 61-летний житель Санкт-Петербурга, ранее судимый за неуплату алиментов. У него изъяли пистолет марки ИЖ-79, который числился как утраченный с 2010 года.
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