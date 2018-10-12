Собутыльник ограбил жителя Подмосковья на миллион

В ночь на 11 октября мужчина распивал алкоголь со знакомым на съемной квартире в Сергиевом Посаде. В какой-то момент раздался звонок в дверь, и его собутыльник впустил в помещение четверых незнакомцев.
Впятером они приковали хозяина к батарее, избили и, угрожая ножом, заставили отдать планшет и ключи от автомобиля Mitsubishi Outlander, передает телеканал "360". На ней злоумышленники скрылись с места происшествия. Общая сумма ущерба оценивается в 1,147 миллиона рублей.
Пострадавшему потребовалась помощь врачей: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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