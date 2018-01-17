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Регионы

Россияне активно включились в развитие городской среды

Фото: vk.com/gorsredaer
В прошлом году в благоустройстве и развитии городских территорий приняли участие 6,5 миллиона человек. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции "Единая Россия" Павел Качкаев.
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Развитие городских территорий – последовательная государственная программа, которая направлена на обеспечение равных возможностей для россиян. По словам Качкаева, до 2020 года на цели программы будет выделено 25 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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Комментируя решение президента Владимира Путина о продолжении реализации государственной программы развития городских территорий, парламентарий подчеркнул, что власти учитывают особенности каждого населенного пункта, численность его населения, бюджет муниципального образования, а также количество многоквартирных домов.

Павел Качкаев. Фото: er-duma.ru

"С учетом закона о новых правилах благоустройства, подписанного президентом в декабре 2017 года,

мы сумеем сохранить те элементы благоустройства, которые, в том числе, и были сделаны на средства граждан", – сказал единоросс.

На встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений в подмосковной Коломне президент Владимир Путин заявил, что государство продолжит выделять средства на развитие территорий и в 2018-2020 годах. По словам главы государства, создание комфортной среды для жизни граждан является важным направлением работы властей.

Напомним, на состоявшемся в конце декабря XVII съезде "Единой России" Павел Качкаев подвел итоги реализации партпроекта "Городская среда" в 2017 году. По словам парламентария, было благоустроено более 19 тысяч дворовых и 2,5 тысячи общественных пространств.

Субсидии на благоустройство получили более полутора тысяч муниципалитетов с населением свыше 85 миллионов человек. "Для того чтобы выяснить предпочтения жителей, при участии "Единой России" состоялось более 16 тысяч встреч партийного актива с населением, также были проведены надзорные, оценочные проверки", – отметил Качкаев в рамках дискуссионной площадки "Быть хозяином в собственном доме".

Автор: Иван Поляков17 января 2018, 19:55

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