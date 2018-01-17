Россияне активно включились в развитие городской среды

В прошлом году в благоустройстве и развитии городских территорий приняли участие 6,5 миллиона человек. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции "Единая Россия" Павел Качкаев.



Развитие городских территорий – последовательная государственная программа, которая направлена на обеспечение равных возможностей для россиян. По словам Качкаева, до 2020 года на цели программы будет выделено 25 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Комментируя решение президента Владимира Путина о продолжении реализации государственной программы развития городских территорий, парламентарий подчеркнул, что власти учитывают особенности каждого населенного пункта, численность его населения, бюджет муниципального образования, а также количество многоквартирных домов.





"С учетом закона о новых правилах благоустройства, подписанного президентом в декабре 2017 года,

мы сумеем сохранить те элементы благоустройства, которые, в том числе, и были сделаны на средства граждан", – сказал единоросс.

На встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений в подмосковной Коломне президент Владимир Путин заявил, что государство продолжит выделять средства на развитие территорий и в 2018-2020 годах. По словам главы государства, создание комфортной среды для жизни граждан является важным направлением работы властей.

Напомним, на состоявшемся в конце декабря XVII съезде "Единой России" Павел Качкаев подвел итоги реализации партпроекта "Городская среда" в 2017 году. По словам парламентария, было благоустроено более 19 тысяч дворовых и 2,5 тысячи общественных пространств.

Субсидии на благоустройство получили более полутора тысяч муниципалитетов с населением свыше 85 миллионов человек. "Для того чтобы выяснить предпочтения жителей, при участии "Единой России" состоялось более 16 тысяч встреч партийного актива с населением, также были проведены надзорные, оценочные проверки", – отметил Качкаев в рамках дискуссионной площадки "Быть хозяином в собственном доме".

