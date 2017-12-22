Российские города становятся комфортнее

В 2017 году благодаря партийному проекту "Единой России" "Городская среда" было благоустроено более 19 тысяч дворовых и 2,5 тысячи общественных пространств. О результатах реализации партпроекта в уходящем году рассказал в рамках XVII съезда "ЕР" депутат Госдумы, член Генсовета партии Павел Качкаев.



По его словам, субсидии на благоустройство дворов и общественных пространств получили более полутора тысяч муниципалитетов с населением свыше 85 миллионов человек. "Для того чтобы выяснить предпочтения жителей, при участии "Единой России" состоялось более 16 тысяч встреч партийного актива с населением, также были проведены надзорные, оценочные проверки", – отметил Качкаев в рамках дискуссионной площадки "Быть хозяином в собственном доме".

Партпроект "Городская среда" дал старт реализации системы целостного подхода к развитию городской инфраструктуры в России, подчеркнул парламентарий. "При этом ключевым условием реализации проектов стало вовлечение жителей, которые принимают решения о приоритетных территориях для обустройства и участвуют в реализации проектов", – добавил он.

Напомним, решение о запуске проектов "Парки малых городов" и "Городская среда" было принято президиумом Генсовета "Единой России" в декабре 2016 года. Оба они направлены на благоустройство городов и дворовых территорий.





В Москве 22-23 декабря проходит XVII съезд "Единой России". В первый день мероприятия организована выставка партпроектов и работа семи дискуссионных площадок. В повестке съезда – плановая ротация Генсовета "ЕР" и партийного Президиума, переформатирование работы партпроектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.

