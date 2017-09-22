Пьяный вандал осквернил могилу школьного обидчика

Жительница поселка Марково Ивановской области заявила в полицию об осквернении могилы сына, трагически погибшего 20 лет назад. В захоронении торчал осиновый кол.

На кладбище в поселке Марково обнаружили поврежденный ударом топора памятник. В могилу был воткнут осиновый кол, сообщает управление МВД России по Ивановской области.

Полиция провела подворовый обход и нашла свидетелей произошедшего. Под подозрение попал 42-летний уроженец поселка Марково, теперь живущий в областном центре. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и осквернил могилу.

Тут похоронен одноклассник вандала, который в школьные годы унижал его. Мужчина решил поквитаться за прошлые обиды. Он топором разбил надгробье и воткнул в могилу обидчика осиновый кол.

Сотрудниками дознания отдела МВД России по Комсомольскому району возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий", сообщают в Ивановском МВД. Наказание по этой статье предусматривает арест на срок до трех месяцев.