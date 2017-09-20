Приезжий из Киргизии пометил памятник Линкольну
"18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США Линкольну в городе Вашингтон был задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, он выцарапал монетой на постаменте мемориала свое имя", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы МИД Киргизии.
В полиции также подтвердили информацию о задержании 21-летнего Нуртилека Бакирова, передает New York Daily News. Через сутки злоумышленник был отпущен с указанием явиться в суд, заседание которого назначено на начало октября. Эксперты установили, что Бакиров нанес памятнику ущерб в размере двух тысяч долларов.
Известно также, что посольство Киргизии в Вашингтоне уже связалось с молодым человеком для оказания необходимой правовой помощи. Бакиров подтвердил случившееся и уже раскаялся в том, что осквернил мемориал. Как уточняет американское издание, если вина молодого человека в "злонамеренном уничтожении имущества" будет доказана, то ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 25 тысяч долларов.
He is accused of using #AbrahamLincoln's #penny to deface the #LincolnMemorial. @ABC7News at 4/6 pic.twitter.com/kVfyt9F62j— Tim Barber (@ABC7TimBarber) 19 сентября 2017 г.
Мемориал Линкольна – один из самых известных памятников США. Композиционно здание символизирует Союз. По его периметру проходят 36 колонн – именно столько штатов объединилось к моменту смерти Линкольна.
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