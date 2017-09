Приезжий из Киргизии пометил памятник Линкольну

"18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США Линкольну в городе Вашингтон был задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, он выцарапал монетой на постаменте мемориала свое имя", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы МИД Киргизии.



В полиции также подтвердили информацию о задержании 21-летнего Нуртилека Бакирова, передает New York Daily News. Через сутки злоумышленник был отпущен с указанием явиться в суд, заседание которого назначено на начало октября. Эксперты установили, что Бакиров нанес памятнику ущерб в размере двух тысяч долларов.

Известно также, что посольство Киргизии в Вашингтоне уже связалось с молодым человеком для оказания необходимой правовой помощи. Бакиров подтвердил случившееся и уже раскаялся в том, что осквернил мемориал. Как уточняет американское издание, если вина молодого человека в "злонамеренном уничтожении имущества" будет доказана, то ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 25 тысяч долларов.

