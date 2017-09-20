В Перми экстренно сел самолет из Китая

Пассажирский лайнер Airbus 330, летевший из Пекина в немецкий Дюссельдорф, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми, передает URA.Ru. Сообщается, что на борту одному из пассажиров стало плохо. По предварительным данным, речь идет о приступе хронического заболевания. После посадки больным пассажиром занялись медики.