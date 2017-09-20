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Регионы

Увлеченная сбором грибов пенсионерка два дня бродила по лесу

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Пенсионерка из Волгограда двое суток блуждала по лесу и вернулась домой живая и невредимая, передает Eg.Ru. О пропаже женщины сообщила ее 45-летняя приятельница, с которой они вместе собирали грибы. Стражам порядка она объяснила, что ее пожилая спутница заблудилась. Несколько десятков полицейских отправились на поиски, но вернулись ни с чем. В итоге женщина сама выбралась из леса, причем спустя два дня и в 40 километрах от того места, где вошла в него. Полицейским осталось лишь проводить ее до дома. Состояние пенсионерки удовлетворительное. Женщина рассказала, что чувствует себя нормально, только немного устала. Она рассказала, что так увлеклась сбором грибов, что не сразу заметила, что заблудилась. Питаться ей приходилось ягодами и взятыми из дома запасами. Несмотря на тяжелую дорогу, мешок с грибами пенсионерка не бросила.

20 сентября 2017, 18:33

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