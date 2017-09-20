Старушки подрались из-за очереди к качелям

Спор – чья очередь садиться на качели – посетительницы детской площадки решили разрешить врукопашную. Стычка старушек попала в Сеть.

В подмосковном Серпухове две пенсионерки решили выяснить – для кого на деткой площадке повесили качели, передает РЕН ТВ. Женщины вцепились в предмет спора мертвой хваткой, перетягивая качели каждая на свою сторону. Видео противостояния старушек попало в Сеть.

Одна из пожилых посетительниц детской площадки кричала оппонентке: "Не для тебя их повесили!" Вторая тянула качели на себя. При этом выражались спорщицы совсем не по-детски.