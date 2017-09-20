Старушки подрались из-за очереди к качелям
В подмосковном Серпухове две пенсионерки решили выяснить – для кого на деткой площадке повесили качели, передает РЕН ТВ. Женщины вцепились в предмет спора мертвой хваткой, перетягивая качели каждая на свою сторону. Видео противостояния старушек попало в Сеть.
Одна из пожилых посетительниц детской площадки кричала оппонентке: "Не для тебя их повесили!" Вторая тянула качели на себя. При этом выражались спорщицы совсем не по-детски.
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